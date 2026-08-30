Afrique du Sud : la JSE cote une obligation liée à la restauration de l’eau

La Johannesburg Stock Exchange a annoncé le 17 avril 2026 la cotation de la FirstRand Bank Cape Water Performance-Based Bond, présentée comme la première obligation africaine nature-linked fondée sur la performance. Cette émission de 2,5 milliards de rands lie une partie du rendement des investisseurs à des résultats environnementaux vérifiés de manière indépendante.

Le dispositif associe FirstRand Bank comme émetteur, RMB comme arrangeur et distributeur, The Nature Conservancy South Africa comme opérateur du projet et Conservation Alpha comme agent technique indépendant.

Les fonds doivent financer l’élimination de plantes invasives dans des bassins versants prioritaires du Western Cape Water Supply System afin d’augmenter les flux d’eau vers les barrages du Grand Cap.

The Nature Conservancy South Africa a indiqué que ce mécanisme devait apporter 150 millions de rands de financement de conservation sur cinq ans pour poursuivre le Greater Cape Town Water Fund.

Des résultats liés aux ressources en eau

Selon The Nature Conservancy South Africa, les Strategic Water Source Areas couvrent environ 10 % du territoire sud-africain mais fournissent 60 % de l’eau du pays et soutiennent environ deux tiers de son activité économique. La Johannesburg Stock Exchange se présentait pour sa part en juin 2026 comme la plus grande place boursière d’Afrique, avec plus de 263 sociétés cotées et une capitalisation globale de 24,73 billions de rands.

Le Greater Cape Town Water Fund vise la restauration de 54 300 hectares et en avait déjà traité 41 000, toujours selon The Nature Conservancy South Africa.