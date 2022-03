Mandat de JC Brou: la CEDEAO a-t-elle du mal à respecter sa propre « constitution » ?

Alors que le mandat du président de la commission de la CEDEAO, Jean-Claude Brou est arrivé à son terme depuis plusieurs jours, rien du côté de l’organisation ne montre de signe de changement.

Le président de la Commission de la CEDEAO Jean-Claude Brou, a été la proposition du président ivoirien Alassane Ouattara en 2018. Cette proposition a été validée par les pays de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO) et Brou a été désigné patron de la Commission.

« La Conférence approuve la nomination de M. Jean Claude Brou, en qualité de président de la Commission de la CEDEAO pour un mandat de quatre ans, à compter du Premier mars 2018 », avait indiqué un communiqué de l’organisation à l’époque.

Quatre ans après, Brou semble toujours en poste et la Conférence de la CEDEAO ne semble pas se précipiter pour une nouvelle nomination. Le mandat de Brou étant normalement terminé le 1er mars, il va sans dire qu’outre une modification des textes de l’organisation qu’on ignore, elle ne dispose que d’un intérimaire à ce poste.

Cette manière de faire de la CEDEAO avec le non-respect à la lettre, de ses propres règles laisserait supposer que l’organisation en elle-même a besoin de plus de rigueur et de structuration. La CEDEAO semble à l’agonie et ne semble plus vraiment savoir comment fonctionner avec les derniers événements intervenus en son sein.