Manchester United: « recruter Ronaldo semblait bien mais c’était mal », Solskjaer 

L’ancien entraineur de Manchester United, Ole Gunnar Solskjær, a déclaré que recruter Cristiano Ronaldo de la Juventus « semblait bien mais il avait tort », ajoutant que l’ego de certains de ses joueurs avait conduit à son limogeage.

Solskjær a dirigé Manchester United du 19 décembre 2018 au 21 novembre 2021, date de son licenciement par les dirigeants mancuniens. Ronaldo a rejoint les Red Devils pour la deuxième fois à l’âge de 35 ans lors de l’été 2021. « C’était une décision qui a été très difficile à refuser et j’ai senti que nous devions la prendre, mais elle s’est avérée mauvaise », a regretté le technicien néerlandais dans les colonnes du tabloid anglais The Athletic.

«C’était tellement bien quand il a signé et les fans ont ressenti cela lors de ce match de Newcastle alors qu’Old Trafford était en plein essor (…) Il était toujours l’un des meilleurs buteurs du monde, il avait l’air fort« , a ajouté le Batave.

Manchester United a perdu 5-0 contre Liverpool à Old Trafford fin octobre, et malgré une victoire 3-0 à Tottenham la semaine suivante, les défaites contre Manchester City et Watford ont scellé le sort de Solskjær. « Quand j’ai regardé le calendrier, ça allait être une période décisive », a-t-il déclaré. « Quand les choses n’allaient pas bien, on pouvait voir certains joueurs et certains ego sortir. Nous avons battu Tottenham de manière convaincante 3-0 à l’extérieur, mais nous avons ensuite perdu deux matchs », poursuit-il.

L’entraineur de 50 ans a en outre déclaré que certains de ses joueurs avaient une vision exagérée d’eux-mêmes: « Ils n’étaient pas aussi bons que leur propre perception d’eux-mêmes (…) Je ne citerai pas de noms, mais j’ai été très déçu lorsqu’un couple a refusé la chance d’être capitaine. J’ai également été déçu lorsque d’autres ont dit qu’ils ne joueraient pas ou ne s’entraîneraient pas parce qu’ils voulaient quitter le club ».

