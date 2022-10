Manchester United: Patrice Evra jugé ce lundi pour insultes homophobes contre le PSG

Selon les informations du journal l’Equipe, l’ancien latéral gauche de Manchester United, Patrice Evra, sera jugé ce lundi pour ses propos homophobes tenus contre le PSG, lors de l’élimination des Parisiens par les Reds Devils en Ligue des champions, en 2019.

3 mars 2019. Le PSG venait d’être éliminé par Manchester United en huitième de finale de la Ligue des champions. Pourtant victorieux à Old Trafford (2-0), les Parisiens s’étaient effondrés au Parc des Princes au match retour, en s’inclinant sur le score de 3-1. Une élimination applaudi à grand cri par l’ancien Mancunien, Patrice Evra, qui s’est lâché sur les Rouge et Bleu sur les réseaux sociaux. « Paris, vous êtes des pédés, vous êtes des PD… Ici, c’est les hommes qui parlent », avait notamment posté l’ancien latéral droit Tricolor.

Des propos jugés homophobes qui avaient contraint le Français à s’excuser même s’il avait assuré n’étant pas homophobe. Sauf que l’affaire était remontée jusqu’aux autorités judiciaires. L’homme aux 81 sélections avec l’équipe de France avait en effet été mis en examen pour « injure publique envers un groupe de personnes à raison de leur orientation sexuelle » suites aux plaintes déposées par les associations anti-homophobie Mousse et Stop Homophobie.

Et ce jeudi, le journal l’Equipe informe que Patrice Evra sera jugé lundi prochain au tribunal de police de Paris. Le défenseur passé par l’OM sera jugé en tenant compte de sa vidéo postée sur les réseaux sociaux. Mais le juge en charge de l’affaire a décidé de juger l’ancien footballeur pour « injure non-publique », sa vidéo ayant été publiée sur Snapchat par ses amis à son insu. S’il est jugé coupable, Evra payera une amende de 1500 euros alors que la peine est de un an de prison et 45000 euros s’il est jugé pour injure publique.