Manchester United: Cristiano Ronaldo sèche la reprise

Selon les informations de plusieurs médias anglais, Cristiano Ronaldo ne se présentera pas à l’entraînement de Manchester United ce lundi, alors qu’il devait effectuer sa reprise. Une absence qui intervient à un moment ou plusieurs rumeurs indiquent que le portugais voudrait forcer son départ du club anglais cet été.

C’est le nouveau feuilleton de ce mercato estival. Samedi dernier, The Athletic annonçait que Cristiano Ronaldo avait demandé à quitter Manchester United cet été en cas d’offres intéressantes. Le portugais souhaiterait jouer au moins une dernière fois la Ligue des Champions dans sa carrière déjà légendaire. Mais la direction mancunienne ne voudrait pas laisser filer le portugais, ce qui pourrait entraîner des tensions entre les deux parties.

Et le bras de fer semble avoir débuté. En effet, plusieurs médias anglais, comme le Manchester Evening News ou The Athletic, indiquent que le quintuple Ballon d’Or ne se présentera pas à l’entraînement des Reds Devils ce lundi, alors qu’il est attendu pour la reprise. Les mêmes sources précisent toutefois que le club est , a priori, au courant, et aurait accepté qu’il soit absent pour des raisons familiales.

Pour rappel, selon les médias britanniques, Cristiano Ronaldo est ciblé par plusieurs clubs dont le Bayern Munich, Naples et Chelsea. Des destinations qui offriraient à l’ancien attaquant du Real Madrid l’opportunité de jouer la Ligue des Champions. Mais de son côté, le board mancunien camperait sur ses positions et attendrait que CR7 aille au bout de sa dernière année de contrat.