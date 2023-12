Manchester United – Bayern Munich : les compositions officielles

-Publicité-

Manchester United défie le Bayern Munich ce mardi soir, en sixième journée de phase de groupe de Ligue des champions. Les onze entrants des deux équipes sont tombés.

Le Bayern Munich affronte Manchester United à Old Trafford ce mardi soir (20h, GMT+1), à l’occasion de la sixième journée de phase de groupe de la Ligue des champions. Auréolés de 13 points au compteur, avec 8 longueurs de plus que le dauphin Copenhague, les Munichois sont déjà qualifiés pour les huitièmes de finale et assurés de finir premiers de la poule A.

Tout le contraire des Red Devils qui ont besoin d’un miracle pour passer au second tour. Derniers au classement, les Mancuniens doivent arracher la victoire face au géant allemand et espérer un résultat nul dans l’autre match entre Galatasaray et Copenhague pour valider leur ticket pour les huitièmes.

Pour ce match, Erik ten Hag a aligné un système 4-2-3-1 avec André Onana comme dernier rempart. Devant, on retrouve Diogo Dalot, Raphaël Varane, Victor Lindelöf et Luke Shaw qui forment le rideau défensif. En attaque, Rasmus Hojlund est placé seul en pointe, assisté de Antony, Bruno Fernandes et Alejandro Garnacho.

En face, le Bayern Munich opte pour un 4-2-3-1 avec Manuel Neuer dans les cages et Noussair Mazraoui, Matthijs de Ligt, Kim Min-Jae et Alphonso Davies en défense. Seul en pointe, Harry Kane est soutenu par Leroy Sané, Jamal Musiala et Kingsley Coman.

Les compositions officielles:

Manchester United : Onana – Dalot, Varane, Maguire, Shaw – McTominay, Amrabat- Antony, Fernandes, Garnacho – Hojlund

Bayern Munich : Neuer – Sarr, Kim, De Ligt, Davies – Kimmich, Goretzka – Coman, Musiala, Sané – Kane