Manchester United: abandon des charges contre Ryan Giggs, accusé de violence conjugale

L’ancien footballeur de Manchester United et ex-entraîneur du Pays de Galles, Ryan Giggs, ne fera pas l’objet d’un nouveau procès pour une allégation selon laquelle il aurait agressé son ex-petite amie. Le parquet britannique a annoncé ce mardi l’abandon des charges contre l’ex-défenseur des Red Devils.

La justice britannique a ordonné ce mardi l’abandon des charges contre Ryan Giggs, accusé de violences conjugales par son ex-petite amie et par la sœur de cette dernière en 2020. Les deux femmes avaient accusé l’ancien sélectionneur du Pays de Galles de s’être pris violemment à sa compagne d’alors, Kate Greville, et à sa sœur Emma, blessant la première au coude et aux lèvres.

L’ex-défenseur de Manchester United avait été jugé une première fois en août dernier. Il avait plaidé non coupable pour les chefs d’accusation. Mais un nouveau procès a été fixé à fin juillet 2023.

Finalement, le parquet anglais a décidé d’abandonner les poursuites contre le Gallois lors d’une audience préliminaire tenue ce mardi à la Manchester Crown Court. Ryan Giggs « est profondément soulagé que les poursuites aient enfin pris fin après presque trois ans de lutte pour laver son nom » a avancé son avocat, Chris Daw, à la sortie de l’audience.

