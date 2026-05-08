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Manchester City: Pep Guardiola espère récupérer Rodri face à Brentford

Absent depuis plusieurs semaines, Rodri pourrait faire son retour avec Manchester City ce samedi contre Brentford. Pep Guardiola a toutefois reconnu que le milieu espagnol n’était pas encore totalement remis physiquement.

Romaric DéguénonVoir tous ses articles
Le · MàJ le
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Manchester City: Pep Guardiola espère récupérer Rodri face à Brentford
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L’entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, espère pouvoir récupérer Rodri pour la rencontre de Premier League face à Brentford, prévue ce samedi. Absent depuis la victoire des Citizens contre Arsenal le 19 avril (2-1), le milieu espagnol doit encore passer un dernier test physique avant qu’une décision définitive ne soit prise concernant sa participation.

En conférence de presse, Guardiola a reconnu que son joueur n’était pas encore totalement remis, tout en laissant la porte ouverte à un retour rapide. « Nous verrons cela cet après-midi », a déclaré le technicien catalan devant les journalistes. « Nous avons réussi à avancer sans lui pendant plusieurs mois, mais il ne se sent toujours pas totalement à l’aise », a poursuivi Guardiola. « Quand sera-t-il prêt ? Nous le saurons cet après-midi. J’espère que ce sera dès demain. » Rodri a déjà manqué trois rencontres avec Manchester City, même si les champions d’Angleterre ont remporté leurs deux premiers matches disputés sans leur maître à jouer au milieu de terrain.



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