Manchester City: Pep Guardiola communique sur la blessure d’Erling Haaland

Absent ce weekend lors de la victoire face à Luton Town (2-1) en Premier League, Erling Haaland souffre « d’une blessure de stress lié à de la fatigue au niveau du pied ressentie après le dernier match », annoncé son entraineur Pep Guardiola.

Tombeur de Luton Town ce weekend, Manchester City a finalement mis fin à sa série de quatre sorties consécutives sans victoire en Premier League. Contre le promu anglais, les Cityzens se sont imposés sur le score de 2-1. Mais la victoire a longtemps pris du temps à se dessiner. Ceci, en raison notammet de l’absnece du buteur maison, Erling Haaland. L’attaquant norvégien a été laissé de côté pour cette rencontre, après sa blessure contractée lors de la défaite face à Aston Villa (1-0) la semaine dernière.

Face à la presse, dimanche, Pep Guardiola a donné des nouvelles de son avant-centre. Et l’entraineur des Skyblues a préféré ne pas donner de date pour le retour du Norvégien. « Il s’agit d’une blessure de stress lié à de la fatigue au niveau ​du pied ressentie après le dernier match (contre Aston Villa), il ne pouvait pas jouer », a confié le technicien espagnol..

« Je ne sais pas, on va voir ce qu’il se passe semaine après semaine, jour après jour. Erling a été très important depuis qu’il est arrivé, c’est certain. Mais au cours de la saison, on voit ce genre de choses. Les blessures, les suspensions, les problèmes, nous devons nous adapter« , a-t-il ajouté.

Auteur de 19 buts en 22 matchs toutes compétitions confondues cette saison, Erling Haaland pourrait manquer le match face à l’Etoile Rouge de Belgrade ce mercredi, à l’occasion de la sixième journée des phases de poule de la Ligue des champions. Selon la presse anglaise, le « Cyborg » devrait faire son retour dans 10 jours pour l’entrée en lice de Manchester City en Coupe du Monde des Clubs.