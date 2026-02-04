Benin Web TV
Manchester City – Newcastle : compositions officielles pour la Carabao Cup

Manchester City reçoit Newcastle ce mercredi à 20h GMT, trois semaines après avoir pris l’avantage lors de la première manche grâce à une victoire 2-0. Les Citizens abordent donc ce rendez‑vous avec un matelas de deux buts à défendre.

Les choix tactiques des deux entraîneurs sont connus : City opte pour un 4-3-3 tandis que Newcastle s’aligne en 3-4-3. Parmi les décisions notables, Trafford supplante Donnarumma dans les buts mancuniens, et Marmoush hérite de la pointe en lieu et place de Haaland.

Du côté des Magpies, l’attaque sera composée de Willock, Woltemade et Gordon. Ci‑dessous, les joueurs retenus par les deux staffs pour ce match sont détaillés.

Les titulaires annoncés

Manchester City (4-3-3) — Gardien : Trafford. Ligne défensive : Ait Nouri, Ake, Khusanov, Nunes. Trio du milieu : O’Reilly, Nico, Reijnders. Attaque : Semenyo, Marmoush et Foden.

Newcastle United (3-4-3) — Gardien : Ramsdale. Défenseurs : Thiaw, Botman, Burn. Milieu : Trippier, Ramsey, Tonali, Hall. Attaquants : Gordon, Woltemade et Willock.

