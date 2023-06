Manchester City-Inter Milan: Riyad Mahrez s’attend à un match difficile

-Publicité-

L’attaquant de Manchester City s’est aussi prononcé sur la finale de la Ligue des champions face à l’Inter Milan, ce samedi soir. Et le buteur algérien s’attend à un match difficile même s’il espère la victoire des Skyblues.

Manchester City affronte l’Inter Milan ce samedi à Istanbul. Un match comptant pour la finale de la Ligue des champions. Eternels favoris, les Cityzens courent derrière leur premier titre dans cette compétition contre les Nerazzurri qui rêvent de soulever la Coupe aux grandes oreilles pour la deuxième fois de leur histoire. Avec une équipe qui écrase tout sur son passage (le Real Madrid pourrait en témoigner), les Skyblues semblent bien partis pour remporter ce trophée.

C’est également l’avis de Riyad Mahrez qui veut soulever le Graal pour la première fois dans sa carrière. Invité à se prononcer sur la finale, l’international algérien a indiqué que la rencontre ne sera pas une partie de plaisir pour les siens qui vont se frotter à une équipe qui a jusqu’ici déjoué tous les pronostics. Aussi, espère-t-il pouvoir compter sur chaque cityzen pour enfin décrocher cette couronne, après avoir été si près du but il y a deux ans.

- Publicité-

« Nous étions déjà en finale il y a deux ans. Nous avons atteint les demi-finales et les finales à trois reprises en trois ans, c’est très important. Je pense que nous méritons de remporter la Ligue des Champions, mais mériter ne signifie pas que nous l’avons déjà gagnée. Pour cela, nous devons le prouver sur le terrain, en tant qu’équipe et en tant qu’individus. Nous étudions l’Inter, comment ils défendent et attaquent, pour essayer de les battre« , a déclaré le capitaine des Fennecs.

Remplaçant lors des quatre derniers matches de Ligue des Champions cette saison (quarts de finale et demi-finales), Mahrez devrait commencer la finale sur le banc, samedi à Istanbul. À moins que Pep Guardiola ne décide de le titulariser à la place de Bernardo Silva, comme l’a révélé le Corriere dello Sport. Le Portugais a notamment offert une performance exceptionnelle contre le Bayern Munich en quarts de finale, puis face au Real Madrid en demi-finales. L’entraîneur espagnol ne serait pas à son premier coup tactique…

Articles similaires