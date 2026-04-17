Manchester City: Guardiola juge décisif le choc contre Arsenal

À la veille du choc face à Arsenal, Pep Guardiola n’a pas caché l’importance capitale de la rencontre pour Manchester City dans la course au titre en Premier League. Les Cityzens accueillent les Gunners dimanche dans un duel au sommet. Actuel leader du championnat, Arsenal compte six points d’avance sur les hommes de Guardiola, qui disposent toutefois d’un match en retard. Dans ce contexte, l’entraîneur espagnol se montre lucide : une défaite compliquerait sérieusement les ambitions de son équipe. « Si nous perdons, ce sera terminé. Mais en fonction des autres résultats, et sachant qu’Arsenal n’a pas gagné contre AFC Bournemouth, il restera encore des matches à disputer », a-t-il confié.

Un succès des Londoniens creuserait un écart difficile à combler, tandis qu’une victoire mancunienne relancerait totalement le suspense, en permettant à City de revenir à trois longueurs. Au match aller, les deux équipes s’étaient neutralisées (1-1) à l’Emirates Stadium. Mais les champions en titre restent sur une victoire convaincante face à Arsenal (2-0) en finale de la Carabao Cup, un succès qui nourrit leur confiance à l’approche du sprint final. Un rendez-vous décisif, aux allures de tournant dans la lutte pour le sacre.



