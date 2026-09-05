Manchester City – Coventry : City face au défi du promu

Manchester City reçoit Coventry City samedi 5 septembre à l’Etihad Stadium, pour le compte de la 3e journée de Premier League. Leader du championnat après deux victoires nettes, les Skyblues partent largement favoris face à un promu encore muet devant le but.

Manchester City affiche une forme solide avec deux succès consécutifs : 2-1 contre Bournemouth, puis 4-1 sur le terrain de Crystal Palace, où Rayan Cherki et Erling Haaland avaient chacun inscrit un doublé. Le club a par ailleurs recruté cet été Enzo Fernandez, Iliman Ndiaye et Allan, tous disponibles pour cette rencontre.

Coventry City connaît à l’inverse un début de saison compliqué, avec deux défaites en autant de matchs : 3-0 sur la pelouse d’Arsenal, puis 1-0 à domicile face à Hull City malgré 68% de possession. Le promu, 17e du classement, n’a toujours pas marqué le moindre but en Premier League cette saison et devra en outre composer avec l’absence prolongée de son attaquant Haji Wright, blessé à la cuisse.

Avant cette 3e journée, Manchester City totalise six points, quand Coventry n’en compte aucun. Le coup d’envoi de la rencontre est fixé à 15h00, heure de Manchester, soit également 15h00 au Bénin.