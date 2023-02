Manadja Confirmé: « Je ne peux pas laisser femme pour mougou DJ congélateur »

Accusé d’abus sexuel sur son ex artiste Dj congélateur, Manadja Confirmé continue d’exercer son droit de réponse. De passage sur le plateau de l’émission Peopl’Emik de la 3 ce vendredi, le jeune acteur du showbiz ivoirien a nié toutes les accusions portées contre lui.

La crise qui secoue Manadja confirmé et son ex artiste Dj congélateur depuis un moment, a pris une autre tournure inquiétante cette semaine. Invité sur le plateau de l’émission Faha Faha diffusée sur la chaîne Ivoire Music TV, Dj Congélateur a accusé son désormais ex-manager, d’avoir abusé sexuellement de lui.

« Il fait ça chaque jour, moi je vois, il fait ça dans la maison où on dormait, je vois, mais je ne parle pas parce que j’ai peur, parce qu’il va me frapper, et mon cul me brûle on dirait ils m’ont purgé. Il m’a fait ça. Manadja aime garçon, il n’aime pas femme. Moi je vois ça il y a longtemps… Donc ce n’est pas avec un manager comme ça je vais rester », a-t-il déclaré à propos de son ex manager.

Reçu sur le plateau de l’émission à polémique PPLK de la 3 ce vendredi, Manadja Confirmé tout comme dans ces nombreuses déclarations sur la toile, a nié toutes les déclarations portées contre lui. Il ne se reconnait pas dans cette accusation de viol dont son nom est associé et crie à un complot.

« Les gens veulent me voir tomber. Les ivoiriens ne peuvent pas accepter. Je ne suis pas homosexuel et je ne serai jamais homosexuel. Je ne peux pas laisser femme pour mougou DJ congélateur Officiel« , a répondu Manadja qui affirme avoir un enfant et une femme.