Manadja confirmé gay ? Dj congélateur fait de terribles révélations sur son ex manager

Dj congélateur continue de faire des révélations sur son ex manager Manadja Confirmé. De passage sur le plateau de l’émission Faha Faha de cette semaine, l’artiste ivoirien a confirmé la thèse d’homosexualité qu’avait évoqué Lolo Beauté récemment sur la toile.

Alors que la tension entre les deux anciens amis semble s’apaiser ces derniers jours, Dj congélateur vient encore de faire une nouvelle révélation qui va sans doute fait réagir son ex manager. Invité sur le plateau de l’émission Faha Faha, l’auteur du titre « Y a cailloux dans mes zoreilles », est revenu sur ce qu’il reproche à son ancien manager.

Interrogée sur l’affaire de rapport intime qu’avait soulevé récemment Lolo Beauté dans une vidéo devenue virale sur la toile, l’homme qui se fait appeler le collègue du Yorobo n’a pas fait dans la dentelle. » Oui il fait ça oh et moi je vois. Chaque jour il fait ça dans notre maison là où on dort. Mon cul ça me brule jusqu’à on dirait ils ont mis piment là-bas« , a déclaré le jeune artiste qui se trouve désormais entre les mains de Tiesco et sa bande.

Faut-il le rappeler, la polémique concernant l’homosexualité a été lancée par la sœur du général Camille Makosso. « Manadja tu nous dis que l’enfant n’a pas le droit de mougou femme, c’est parce que lui, il va te disperser et tu le mougou. Tu dois faire la prison parce que ce que l’enfant a dit à la police c’est très grave. Tu n’as pas le droit d’abuser de l’enfant. Regardez démarche de l’enfant, tu as fini avec son cra. Tu dois parler et l’affaire n’est pas encore finie« , a déclaré Lolo Beauté.

Très vite, cette grave révélation a vite fait sortir le principal concerné de son gonds. Dans une vidéo live devenue virale sur la toile, le jeune acteur du showbiz ivoirien qui vit actuellement son heure de gloire, a nié toutes les accusations avant de faire une mise au point.

« Je veux parler à une dame que je respecte. Depuis les gens m’appellent pour me dire que Lolo Beauté dit que je suis pédé. Ton mari et toi laissez moi tranquille. J’ai dit je ne veux plus Dj congélateur et vous voulez salir mon nom. Dieu va vous punir. Je suis enfant de pauvre, je reconnais mais arrêtez de gâter mon nom« , a déclaré Manadja qui qualifie l’homosexualité de malédiction.