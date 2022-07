Man United: Cristiano Ronaldo encore absent de l’entraînement

Ce mardi, The Telegraph annonce que Cristiano Ronaldo va à nouveau manquer l’entraînement de ce jour, après avoir séché la reprise hier.

Attendu pour la reprise de l’entraînement à Manchester United ce lundi, Cristiano Ronaldo ne s’est pas présenté pour des raisons familiales selon la presse britannique. Ce mardi, The Telegraph affirme que le portugais va également rater la séance du jour. Le média anglais révèle même que les Reds Devils ne savent pas exactement quand le quintuple Ballon d’Or va effectuer son retour. D’ailleurs, une incertitude plane sur la présence de CR7 pour la tournée en Thaïlande et en Australie selon The Telegraph.

Pour rappel, Cristiano Ronaldo a fait récemment savoir à sa direction qu’il souhaitait quitter le club cet été. Une demande qui n’est pas du goût du board mancunien, qui compte garder sa superstar pour encore au moins un an. En attendant que ce dossier ne se démêle, plusieurs clubs ont déjà montré leur intérêt pour accueillir l’ancien attaquant du Real Madrid notamment Chelsea, le Barça ou encore le Bayern.

Annoncé comme le sauveur à son retour l’été dernier à Manchester United, Cristiano Ronaldo n’aura pas réussi à faire passer un cap aux Reds Devils. Malgré ses 18 buts en championnat, les Mancuniens ont terminé 6è de Premier League la saison dernière, ne se qualifiant pas pour la Ligue des Champions. C’est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles le portugais désire quitter le club qui l’a révélé.