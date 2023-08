Man City, le Bayern et le Real Madrid en tête, le classement mondial des clubs 2023

Manchester City, le Bayern Munich, le Real Madrid et d’autres clubs européens dominent le nouveau classement mondial des clubs de football.

Selon le site Internet de classement du football publié lundi, le classement du club de football a été mis à jour après les matchs disputés le 27 août 2023. Sur les 2 875 clubs du classement, Manchester City occupe la première place avec 2 086 points, le Bayern Munich la deuxième avec 1 950 points et le Real Madrid la troisième avec 1 942 points.

En bas du podium, on retrouve le Naples de Victor Osimhen qui occupe la quatrième position avec 1 924 points, et l’Inter Milan, cinquième avec 1 917 points. Liverpool, 6è, 1 900 points, Arsenal 7è, 1 871 points, et le FC Barcelone, 9è avec 1 865 points complètent le top 10.

En milieu du tableau Newcastle et Manchester United conservent leur 16e et 17e place, avec respectivement 1 819 et 1 811. Également dans la liste, les clubs de football égyptiens Ah-Ahly et Kano Pillars du Nigeria devancent le nouveau club de Lionel Messi, l’Inter Miami, dans le nouveau classement de la base de données de football.

Al-Ahly est le premier club africain du classement avec 1703 points, à la 50ème position. Le Nigérian Kano Pillars porte le numéro 728 avec 1 390 points. Très loin derrière, la franchise floridienne occupe la 1 538è place avec 1 294 points.

La liste complète ici.

