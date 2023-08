Man City: la réaction de Haaland, élu meilleur joueur de l’année en Angleterre

Erling Haaland s’est dit personnellement fier d’avoir contribué aux succès historiques de Manchester City lors de la saison 2022/23, suite à sa distinction en tant que joueur de l’année par la PFA.

L’attaquant de Manchester City, Erling Haaland, a remporté mardi le prix du joueur PFA de l’année après sa brillante première saison avec les Cityzens. Le Norvégien a trouvé le chemin des filets 52 fois lors de sa première campagne à l’Etihad Stadium, dont 36 en seulement 35 matches de championnat. Il était essentiel dans le triplé historique des Citizens lors du dernier exercice.

Après avoir reçu son trophée du meilleur joueur de l’année en Angleterre, Haaland a montré toute sa fierté d’évoluer sous les couleurs de Man City. « Bien sûr, c’est agréable et c’est un grand honneur pour moi de gagner cela. Je dois remercier mes coéquipiers, l’équipe d’entraînement et tout le staff d’avoir rendu cela possible. Sans eux, cela ne serait pas possible, alors un grand bravo à eux.”, lancé le norbeveien, pour le site officiel de son club, avant d’ajouter:

- Publicité-

“C’est un honneur de faire partie de cela et de contribuer à écrire cette histoire comme nous l’avons fait l’année dernière en remportant le triple. Je suis vraiment fier et heureux. Nous devons continuer à bâtir sur cela pour continuer à obtenir cette qualité cette saison également.« . Haaland a également été inclus aux côtés de quatre de ses coéquipiers de City dans l’ équipe de la saison de la PFA Premier League.

Articles similaires