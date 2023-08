Man City: « ce n’est pas bon pour le football », la colère de Rodri

Dans des propos rapportés par le Manchester Evening News, le milieu de terrain de Manchester City, Rodri, a dézingué le temps additionnel à rallonge en Premier League cette saison. Il pense que ce n’est pas bon pour le football.

Depuis le début de la saison en Premier League, un débat enflammé fait rage, suscitant des réactions passionnées de la part des joueurs et des entraîneurs. La réforme récente du temps additionnel adoptée par la FA a été au cœur de la controverse. Des figures telles que Raphaël Varane ont exprimé leur mécontentement à l’égard de cette nouvelle règle. En effet, certains matchs outre-Manche ont été marqués par l’ajout de jusqu’à 20 minutes de temps de jeu supplémentaire, rappelant la pratique adoptée lors de la Coupe du Monde au Qatar l’hiver dernier.

Même l’illustre Pep Guardiola, entraîneur de Manchester City, s’est joint au concert de critiques, laissant transparaître son incompréhension face à cette nouvelle dynamique. Un de ses joueurs, Rodri, s’est également ouvertement opposé à ce changement, exprimant son désaccord dans des déclarations relayées par le Manchester Evening News.

- Publicité-

« Le jeu a changé. Le temps additionnel représente désormais 10% de plus du match. Je n’aime pas ça, je ne pense pas que ce soit bon pour le football parce que c’est à ce moment-là que les corps sont les plus fatigués et vous avez vu ce qui se passe avec les blessures en début de saison. Mais ce n’est pas entre mes mains de décider, et le football évolue donc nous devons nous adapter.

Nous savons maintenant qu’avec la prolongation, il nous reste encore 10 à 15 minutes, donc nous avions la mentalité de pouvoir marquer à nouveau. Vous me voyez dans le match, j’ai essayé de tirer parce que j’ai trouvé de l’espace dans les zones avant. À la fin, il y en a un qui est entré donc je suis très content« , a déclaré le milieu de terrain espagnol.

Articles similaires