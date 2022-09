Mamadi Doumbouya: « le Mali et la Guinée sont deux poumons dans un même corps »

Arrivé à Bamako pour prendre part au 62e anniversaire de l’indépendance du Mali, le président de la Guinée, Mamadi Doumbouya, a mis un accent particulier sur les relations qu’entretiennent les deux pays frères.

Il sonnait 15 heures 40 minutes quand l’avion transportant le président de la transition guinéenne, le colonel Mamadi Doumbouya se posait sur le tarmac de l’aéroport international président Modibo Keïta de Bamako-Sénou, le mercredi 21 septembre 2022.

Dans la capitale malienne, Doumbouya a été accueilli à sa descente d’avion par son homologue malien, le colonel Assimi Goita, dans un climat de joie et de convivialité. Etaient également présents pour la circonstance, le chef du gouvernement malien par intérim le colonel Abdoulaye Maiga, le président du CNT, le colonel Malick Diaw, les membres du gouvernement, des membres du corps diplomatique accrédité au Mali et beaucoup d’autres responsables civils et militaires.

La présence de cet hôte de marque sur le sol malien s’inscrit dans le cadre d’une visite d’amitié et de travail au président du Mali, le colonel Assimi Goita. Il profitera de l’occasion pour commémorer avec le peuple malien le 62ème anniversaire de son indépendance qui aura lieu le jeudi 22 septembre 2022. Selon nos sources, Doumbouya évoquera aussi le dossier des 46 militaires ivoiriens encore détenus au Mali, avec son hôte Goita.

« Je suis à Bamako à coté de mon frère Assimi Goita pour célébrer la fête d’indépendance et accompagner le peuple malien » a déclaré le président Doumbouya lors de sa rencontre avec les journalistes. « Le Mali et la Guinée sont deux poumons dans un même corps », a-t-il ajouté.

A noter que depuis l’espace aérien, l’avion du président Doumbouya était escorté par deux des aéronefs de combat du Mali, jusqu’à son atterrissage.