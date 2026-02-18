Malika Benjelloun évincée de la Star Academy rejoint Danse avec les stars

Malika Benjelloun fait son retour à la télévision : elle apparaîtra vendredi 20 février 2026 dans Danse avec les stars sur TF1, pour un numéro spécial nommé « Prime des Défis ». L’annonce de sa participation a été diffusée mercredi 18 février 2026 sur le compte officiel de l’émission sur X, précisant que la danseuse sera chargée de lancer des défis aux couples en lice.

Malika Benjelloun fait son retour à la télévision : elle apparaîtra vendredi 20 février 2026 dans Danse avec les stars sur TF1, pour un numéro spécial nommé « Prime des Défis ». L’annonce de sa participation a été diffusée mercredi 18 février 2026 sur le compte officiel de l’émission sur X, précisant que la danseuse sera chargée de lancer des défis aux couples en lice.

La publication de l’émission précise que le prime sera présenté par Camille Combal et retransmis sur TF1 et la plateforme TF1+. Dans une vidéo partagée par la production, Malika Benjelloun s’est adressée aux téléspectateurs et à ses abonnés en se présentant comme celle qui proposera les challenges : « Salut la DALS Family, c’est Malika ! Alors cette semaine, à Danse avec les Stars, c’est le prime des défis. Je suis là pour lancer les défis à tous les couples qui vont les relever lors de leur prestation au prime », a-t-elle déclaré.

Selon l’annonce, les couples devront répondre aux défis lancés par Malika pendant leur prestation et elle participera à l’évaluation aux côtés du jury habituel. Les membres du jury cités sont Jean‑Marc Généreux, Fauve Hautot, Mel Charlot et Chris Marques, qui jugeront si les défis ont été relevés correctement lors du prime.

Publicité

Un bref rappel du départ de la Star Academy

Avant ce retour télévisuel, Malika Benjelloun occupait le poste de professeure de danse dans la nouvelle version de la Star Academy, enregistrée au château de Dammarie‑les‑Lys et appréciée par une partie du public. Son départ a été annoncé dans le cadre d’un renouvellement d’une partie de l’équipe pédagogique pour la saison suivante : Malika Benjelloun et Hugues Hamelynck ont alors été remplacés.

La production a confié les cours à deux nouveaux professeurs, Jonathan Jenvrin et « Papy », qui ont pris leurs fonctions lors de la dernière saison de la Star Academy. Parallèlement à son éviction du corps professoral, Malika avait également appris qu’un autre chorégraphe prendrait sa place pour la tournée de la promotion 2023.

Le chorégraphe guadeloupéen Jessy Jerky a annoncé sur son compte Instagram qu’il serait le nouveau chorégraphe de la tournée 2024 de la Star Academy, indiquant qu’il remplacerait Malika pour les déplacements scéniques de cette promotion.

Publicité