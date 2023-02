Mali: une trentaine de terroristes tués au centre du pays

Des offensives militaires menées dans la nuit du lundi 06 au mardi 07 février 2023, ont permis aux Forces Armées Maliennes (FAMa) de neutraliser 34 terroristes et récupérer d’importants équipements aux mains des ennemis.

Dans un communiqué mardi, l’Etat-Major Général des Armées maliennes a informé l’opinion que dans la nuit du 06 au 07 février 2023, les Forces Armées Maliennes ont mené une opération spéciale contre un Groupe Armé Terroriste (GAT) dans le secteur de Korientzé, région de Mopti. Cette opération est le résultat d’une série de collectes et d’analyses d’informations sur la chaine de commandement des groupes terroristes actifs dans le secteur.

« Le professionnalisme des FAMa dans cette longue période de précision des renseignements, de même que la rapidité et la surprise de l’action ont permis de réduire les dommages collatéraux à zéro », a précisé le communiqué de l’armée.



L’armée s’en sort sans égratignure

Le bilan provisoire de l’opération fait état de 30 terroristes neutralisés ;

des matériels récupérés dont 33 AK-47, 02 LRAC (Lance-Roquette Antichar), 97 chargeurs d’AK-47, 12 talkies-walkies avec chargeurs, 01 grenade offensive, de grandes quantités de munitions et d’autres objets divers. Aucune perte en vie humaine ni de blessés dans le rang des soldats maliens.

Par ailleurs, une action de fouille à NGorodia, dans le même secteur de Korientzé a fait quatre (04) terroristes neutralisés ; quatre (04) AK-47, un (01) talkie-walkie, quatre (04) portes chargeurs et des objets divers récupérés.

L’Etat-Major Général des Armées informe que le ratissage contre les Groupes Armés Terroristes et leurs complices continueront sur l’ensemble du territoire national et que le combat contre ces groupes se poursuivront pour garantir la sécurité, la protection et la stabilité.