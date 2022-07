Mali: une tentative d’attaque contre le camp de Sevaré déjouée

Les Forces Armées Maliennes (FAMa), ont annoncé ce dimanche 24 juillet 2022, avoir déjoué une tentative d’attaque du camp de Sevaré. Un terroriste neutralisé, 01 PKM et des roquettes RPG-7 récupérés, selon le bilan fait par l’armée.

« Les Forces Armées Maliennes (FAMa) viennent une fois de plus de déjouer une tentative d’attaque du camp GNM de Sevaré, tôt ce dimanche 24 juillet 2022 vers 05h40 », indique le communiqué de l’armée malienne.

« Le bilan provisoire fait état d’un terroriste neutralisé, 01 PKM et des roquettes RPG-7 récupérés », ajoute le communiqué qui précise que « le ratissage est en cours dans la zone ».

Sevaré est la plus grande ville de la région de Mopti dans le centre du Mali. Il est situé sur l’axe routier Bamako-Gao et à l’origine de la digue de 15 km qui relie Mopti aux terres non-inondables. Sevaré compte 379 000 habitants en 2009. La région est confrontée à des attaques terroristes depuis plusieurs années. Plusieurs enlèvements et massacres humains ont été enregistrés dans cette zone qui se vide de sa population en quête d’endroit sécurisé.

Les positions militaires de plus en plus visées

Cette semaine, le Mali a essuyé une série d’attaques terroristes contre plusieurs positions militaires. Vendredi, l’armée malienne a annoncé avoir vigoureusement repoussé l’attaque contre le camp militaire de Kati. Plusieurs terroristes ont été neutralisés et des équipements ont été saisis, selon l’armée.

Dans la même journée, les FAMa ont annoncé avoir perdu trois (03) soldats et plusieurs autres ont été blessés dans une série d’attaques terroristes survenues dans le centre dans l’ouest du pays.