Mali: un terroriste tué et 8 autres interpellés

Les Forces Armées Maliennes (FAMa), ont annoncé mardi, avoir mené deux opérations samedi et mardi, qui ont permis de neutraliser un combattant terroriste, d’arrêter au moins 8 autres et d’interpeller plusieurs suspects.

Ce mardi 06 décembre 2022, les FAMa ont mené une opération d’opportunité dans la localité de Kita, située à 57 km au Sud-Est de Nampala, région de Tombouctou. Le bilan de cette opération fait état de 01 combattant terroriste neutralisé et 08 autres interpellés, 08 AK-47, 11 chargeurs d’AK-47, 04 téléphones portables, 01 talkie-walkie, 01 GPS Garmin Etrex 20x ont été également saisis.

Les personnes interpellées ont été mises à la disposition de la gendarmerie pour enquêtes, a indiqué un communiqué de l’armée malienne.

Plusieurs suspects mis aux arrêts

Le samedi 03 décembre 2022, sur la base de renseignements bien précis, les Forces Armées Maliennes (FAMa) ont conduit une opération aéroterrestre dans la commune de Boré, non loin de Konna, région de Douentza. Le bilan de cette opération fait état de 26 suspects interpellés tous mis à la disposition de la gendarmerie pour enquêtes.

Au cours de la même opération, 10 sacs de silicate (engrais chimiques utilisés dans la fabrication des engins explosifs improvisés) ont été saisis. Également 49 sacs de 100 kg de riz, servant de zakat au profit des GAT, ont été saisis.

« Ce bilan correspond réellement aux actions menées sur le terrain, précisément à Boré, contrairement aux insinuations et désinformations apportées sur les réseaux sociaux faisant état de 41 personnes arrêtées à Boré, dont une trentaine ont été froidement exécutée et onze autres libérées », souligne le communiqué de l’armée, ajoutant que « les FAMa ne se reconnaissent ni de près ni de loin dans cette information et apportent un démenti formel à cette tentative d’intox et de désinformation« .