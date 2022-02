Mali: toujours pas d’accord entre la CEDEAO et Bamako sur la durée de la transition

En mission de médiation au Mali, l’émissaire de la CEDEAO, l’ancien président nigérian Goodluck Jonathan, a eu deux jours de discussion avec les dirigeants de la transition malienne sur la durée de leur gestion. Aucun accord n’a encore été trouvé.

Pendant deux jours, jeudi et vendredi, l’émissaire de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO), a eu des discussions avec les dirigeants de la transition au Mali pour tenter de trouver une issue à la crise entre l’organisation et l’Etat malien. Selon le communiqué final de la CEDEAO, la mission conduite par Goodluck Jonathan, a « eu un échange de vues approfondi avec une délégation gouvernementale dirigée par le ministre malien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale et comprenant respectivement les ministres en charge de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, de la Refondation de l’État et des Réformes institutionnelles ».

Le médiateur de la CEDEAO « a également rencontré le président de la Transition, S.E. le Colonel Assimi Goita. Les discussions ont eu lieu dans le contexte des consultations au niveau technique sur un calendrier électoral acceptable, tenues la semaine dernière, à Bamako », souligne le communiqué. En résumé, il y a eu des discussions mais il n’y a pas eu de débouché sur un accord. La discussion n’est toutefois pas rompue car, la CEDEAO devrait envoyer une nouvelle mission à Bamako dans quelques jours.