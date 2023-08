Mali – Suspension de la délivrance de visas aux français: Bamako se ravise de sa décision

- Publicité-

Ce 22 août 2023, le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Mali, par une correspondance, a révisé sa positon sur l’application de la réciprocité sur la suspension de la délivrance de visas aux ressortissants français par ses services consulaires.

Moins de deux semaines après sa décision populiste qualifiée de « réciprocité », le ministre malien des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop, est revenu à la raison. Selon une correspondance disponible sur les canaux digitaux du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Mali, Bamako a décidé de délivrer des visas aux ressortissants Français « dans le souci de la prise en compte de la situation des compatriotes binationaux ».

Le Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, se référant à son Communiqué par lequel il a suspendu, en application de la réciprocité, la délivrance de visas aux ressortissants français par les Services diplomatiques et consulaires du Mali en France,… pic.twitter.com/4f1AIczGe5 — Ministère des Affaires étrangères du Mali (@MaliMaeci) August 22, 2023

Il faut préciser que le tweet a été supprimé quelques minutes après sa publication.

- Publicité-

Le 9 aout dernier, le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Mali a annoncé la suspension de la délivrance de visas aux ressortissants français. Cette décision fait suite à la suspension par l’ambassade de France à Bamako de la délivrance des visas et à la fermeture du centre de visas et du centre d’appels « Capago », est-il indiqué dans une note du ministère des Affaires étrangères du Mali.

Les relations entre Bamako et la France, engagée militairement au côté de l’armée malienne contre les jihadistes depuis 2013, se sont fortement détériorées depuis que des militaires ont pris le pouvoir par la force dans le pays en août 2020.