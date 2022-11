Mali – Russie: Moscou va livrer plusieurs milliers de tonnes d’hydrocarbures à Bamako

Le Mali et la Russie ont conclu un accord portant sur la livraison de 100 millions de dollars de carburant, d’engrais et de denrées alimentaires au cours des prochaines semaines. Les discussions ayant abouti à cet accord entre les 2 pays avaient débuté en août 2022.

La Russie fournira au Mali 60 000 tonnes d’hydrocarbures, 25 000 tonnes de blé et 35 000 tonnes d’engrais d’une valeur de 100 millions de dollars qui seront acheminés de Moscou à Bamako via le port de Conakry, a annoncé ce mercredi, le ministre de l’Economie et des Finances, Alousséni Sanou, à la télévision nationale.

« A la suite de nos échanges, une première expédition de marchandises doit arriver à Bamako dans quelques semaines. Il s’agit de 60 000 tonnes de produits pétroliers, 35 mille tonnes d’engrais et 25 mille tonnes de blé », a fait savoir le ministre malien de l’Economie et des Finances.

Alousséni Sanou souligne que « cette première expédition doit permettre de tracer toutes les autres difficultés liées aux opérations de commerce entre le Mali et la Russie (…) Nous devons vérifier si toutes les conditions sont effectivement réunies pour des envois de quantités beaucoup plus importantes et nous pensons que les premières commandes doivent atteindre un montant maximum de 100 millions de dollars ».

Le Mali a renforcé sa coopération avec la Russie notamment au plan militaire depuis l’arrivée des autorités militaires au pouvoir. Depuis, plusieurs équipements militaires ont été livrés par Moscou à Bamako dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.