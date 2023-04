Mali: des morts dans une attaque contre une entreprise de forage au sud-ouest du pays

- Publicité-

Une entreprise de forage mobilisée dans le cadre des œuvres sociales du Président de la Transition a été la cible d’une attaque armée dans le sud-ouest du Mali. Quatre personnes ont perdu la vie dans cette attaque qui témoigne de l’insécurité persistante dans le pays.

Selon un communiqué de l’armée malienne, l’attaque a eu lieu sur l’axe Guiré-Nara, à environ 400 km de Bamako, le 18 avril 2023. Les assaillants ont visé une entreprise de forage dont l’objectif est de réduire les souffrances des populations vulnérables. Cette entreprise était mobilisée dans le cadre des œuvres sociales du Président de la Transition.

Les Forces Armées Maliennes (FAMa) ont réagi promptement et ont réussi à récupérer un véhicule de la mission avec deux rescapés. Un autre véhicule a été retrouvé incendié avec un bilan de quatre morts. Selon le Colonel Mariam Sagara, directrice adjointe de la Direction de l’Information et des Relations Publiques des Armées (Dirpa), les terroristes ont ainsi affiché leur désespoir, leur impuissance et leur absence de considération pour la vie humaine.



Le Mali est confronté à l’insécurité depuis 2012. Malgré les efforts de déploiement de forces régionales et internationales, la situation reste préoccupante. Cette attaque rappelle l’importance de la lutte contre le terrorisme et la nécessité de renforcer la sécurité dans le pays.

Cette attaque contre une entreprise mobilisée dans des œuvres sociales démontre une nouvelle fois la vulnérabilité des populations malienne face aux groupes armés qui continuent à semer la terreur dans le pays. Les autorités doivent poursuivre leurs efforts pour garantir la sécurité des populations et lutter contre l’insécurité persistante dans le pays.