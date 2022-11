Mali: plusieurs soldats tués dans une explosion au centre du pays

L’armée malienne a annoncé ce jeudi, la mort de trois soldats au passage de leur véhicule sur une mine explosive, dans la région de Mopti, au centre du pays, le mardi 22 novembre 2022.

« Au cours d’une offensive, le mardi 22 novembre 2022, l’un des véhicules du GTIA Kélétigui II est montée sur un Engin Explosif Improvisé (EEI) dans la localité de Toum (Diallassagou) faisant trois morts et deux blessés », a annoncé l’armée malienne dans un communiqué ce jeudi.

Le communiqué ajoute également que plus de soixante-dix (70) terroristes ont été neutralisés et du matériel ont été saisis par les forces armées maliennes durant six mois de traque des groupes terroristes.

« L’armée malienne monte en puissance contre les terroristes. C’est pourquoi ces terroristes n’ont d’autres moyens que de s’attaquer aux populations civiles’’, a précisé le Colonel Mamadou Massaoulé.

Une incursion terroriste qui perdure…

L’armée malienne fait face à une incursion des groupes armés depuis 2015 et les attaques ne cessent de s’accumuler malgré les efforts déployés par les troupes régulières. Au moins 11 personnes ont été tuées dans une attaque de présumés terroristes contre un site de déplacés internes à Kadji, commune située à une dizaine de kilomètres de Gao (nord du Mali). L’attaque a eu lieu le lundi 21 novembre 2022, selon le gouverneur de la région.

Dans un communiqué lundi, les Forces Armées Maliennes (FAMa), ont annoncé avoir neutralisé 6 combattants terroristes et saisi des équipements militaires. « Nos forces ont également récupéré cinq (5) motos, un (01) Pistolet Mitrailleuse (PM) de type AK-47, deux (02) mines conventionnelles, un (01) EEI en préparation, un (01) sac d’engrais de 50kg et d’autres matériels », a indiqué le communiqué des forces armées maliennes.