Mali: plusieurs civils tués dans des attaques simultanées contre des villages de Gabero

Au moins dix-sept civils ont perdu la vie et plusieurs autres ont été blessés lors de deux attaques simultanées perpétrées contre les villages de Gaina et Boya, situés dans la Commune rurale de Gabero, région de Gao, dans le nord du Mali.

Les événements tragiques ont eu lieu mardi soir, peu avant la tombée de la nuit. Selon les témoignages recueillis sur place par Anadolu, le village de Boya a été la cible d’une attaque brutale de la part de militants armés appartenant à l’EIGS. Les assaillants ont ouvert le feu indiscriminément, prenant pour cible tout ce qui bougeait. Quatorze personnes ont malheureusement perdu la vie lors de cette attaque d’une rare violence.

Simultanément, le village voisin de Gaina a également été attaqué par des membres présumés de l’EIGS. Trois personnes y ont perdu la vie, tandis que plusieurs autres ont été blessées. Les habitants sont désormais dans l’angoisse face à la menace persistante, d’autant plus que quatre à six personnes ont été enlevées lors de cette attaque, leur sort demeurant inconnu à ce stade. Les assaillants ont également proféré des menaces de représailles à l’encontre d’autres villages de la région, accentuant davantage la psychose parmi les habitants.

Hamido Mohamed Bello, Premier adjoint au maire de Gabero, a exprimé son inquiétude face à cette escalade de violence. Il a déclaré : « Cette situation a créé une psychose parmi les habitants qui ont déjà commencé à fuir les villages pour se réfugier dans les grandes villes considérées comme relativement plus sécurisées ». Les autorités locales ont renforcé les mesures de sécurité et lancé des opérations pour tenter de retrouver les personnes enlevées et mettre fin à la menace terroriste qui pèse sur la région.

Des informations préliminaires laissent entendre que cette attaque pourrait être liée à un affrontement entre l’État islamique au Grand Sahara et le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM). Selon certaines sources, l’un des blessés lors de cet affrontement aurait cherché refuge dans le village de Boya, où il aurait finalement succombé à ses blessures. Cette rivalité entre les groupes armés alimente la violence dans la région, exacerbant les souffrances déjà endurées par la population malienne depuis le début de la crise sécuritaire en 2012.