Mali: Moussa Mara face à la Cour suprême pour l’affaire de l’avion présidentiel

L’ancien Premier ministre malien, Moussa Mara, a été convoqué ce mercredi 5 mars 2025 par la Cour suprême dans le cadre d’une enquête sensible concernant l’achat controversé d’un avion présidentiel en 2014.

La convocation de Moussa Mara, fixée à 10 heures ce jour-là, fait suite à l’acquisition en 2014 d’un Boeing 737-700 BBJ pour environ 20 milliards de FCFA, sans appel d’offres préalable. Cette transaction a rapidement fait l’objet de critiques, notamment de la part d’institutions financières internationales telles que le FMI et la Banque mondiale, en raison de l’opacité et des soupçons de surfacturation. De plus, des contrats d’équipements militaires d’une valeur de 69 milliards de FCFA ont aussi été remis en question pour des irrégularités similaires.

Après plusieurs années d’enquête, le procès a été ouvert en septembre 2024 devant la Cour d’assises spéciale pour les crimes économiques et financiers. Cependant, le 9 octobre 2024, la Cour a renvoyé l’affaire à l’instruction, estimant que les preuves étaient insuffisantes pour un jugement définitif. Cette décision a été prise suite à la demande du parquet, qui a souligné la nécessité d’auditionner des personnalités clés pour éclaircir les zones d’ombre persistantes dans le dossier.

Parmi les personnalités à entendre figurent les anciens Premiers ministres Oumar Tatam Ly et Moussa Mara, ainsi que Madani Touré, ancien ministre délégué chargé du Budget. Leur témoignage est jugé crucial pour comprendre les circonstances entourant l’acquisition de l’avion présidentiel et des équipements militaires associés.

Plusieurs hauts responsables de l’État ont été impliqués dans cette affaire. Soumeylou Boubèye Maïga, ancien ministre de la Défense et ancien Premier ministre, a été incarcéré en 2021 avant de décéder en détention en mars 2022. Bouaré Fily Sissoko, ancienne ministre de l’Économie et des Finances, a aussi été placée en détention en 2021 et est poursuivie pour atteinte aux biens publics, escroquerie, faux et favoritisme. Le colonel Nouhoum Dabitao, ancien chef d’état-major général des armées, est également cité dans l’affaire et incarcéré depuis août 2021.