Mali: l’ONU appelle au respect du calendrier électoral

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a exhorté les autorités maliennes à respecter les délais convenus pour le transfert du pouvoir à des autorités civiles. Il a dit constater des retards dans l’exécution de certaines activités essentielles et appelé à accélérer le processus pour rétablir l’ordre constitutionnel dans les délais prévus.

Dans son rapport trimestriel sur la situation au Mali, le Secrétaire général de l’ONU a souligné que l’année 2023 sera décisive pour le pays, avec plusieurs élections prévues dans le cadre du rétablissement de l’ordre constitutionnel au premier trimestre de 2024. Cependant, il a constaté du retard dans la mise en place des antennes locales de l’Autorité indépendante de gestion des élections (AIGE) et dans le processus du référendum constitutionnel. Il a donc appellé les autorités maliennes à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour accélérer le processus et respecter les délais convenus.

Antonio Guterres a estimé que le respect du calendrier électoral contribuera à poser les fondements d’une gouvernance démocratique conforme aux engagements internationaux pris par le Mali. Il permettra également de poursuivre les réformes en cours pour faire face aux difficultés auxquelles le pays doit faire face et créer un environnement plus propice à la mobilisation de l’appui international requis pour une stabilisation durable.

- Publicité-

Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Mali, Abdoulaye Diop, a affirmé que la mise en œuvre diligente du chronogramme de la transition reste une priorité pour les autorités maliennes. Le report du référendum constitutionnel est motivé par la volonté du gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour une bonne organisation de celui-ci, y compris la pleine opérationnalisation de l’AIGE et la vulgarisation du projet de Constitution.

Depuis le coup d’Etat de 2020, le Mali est engagé dans une transition vers un retour à l’ordre constitutionnel. La communauté internationale suit de près l’évolution de la situation et appelle les autorités maliennes à respecter les délais convenus pour une transition pacifique et démocratique. Le respect du calendrier électoral est crucial pour l’avenir du pays et la stabilité de la région.