Mali: libération des 02 militaires Français arrêtés à Bamako

Les deux militaires Français arrêtés à Bamako, jeudi, par les autorités maliennes, ont été libérés ce vendredi 16 septembre 2022. Aucune charge n’a été retenue contre eux.

Deux militaires, qui travaillaient avec l’attaché de défense de l’ambassade de France, « se trouvaient sur un terrain vague, proche de l’école « Les Écrivains » à Bamako, et prenaient des photos pour mettre à jour un plan d’évacuation éventuel des ressortissants français au Mali« , selon Libération.

Citant des sources diplomatiques françaises, le média indique que « des jeunes qui jouaient au foot sur place auraient interpellé les soldats », puis alerté des militaires maliens « qui se trouvaient dans une base proche ». Les militaires maliens auraient, ensuite, arrêté les deux militaires français.

« Après des vérifications et des échanges entre les autorités concernées, et notamment la vérification que les photos prises n’étaient pas suspectes et que leurs passeports étaient en règle, les deux militaires français ont été libérés ce vendredi midi », rapporte le journal, rappelant que le Quai d’Orsay avait considéré cette arrestation comme « une prise d’otage diplomatique », le menant à « prendre immédiatement des mesures de rétorsion en fermant tous ses services consulaires aux ressortissants maliens », et de suspendre la délivrance de visas aux citoyens maliens.

Le journal rapporte, par ailleurs, que l’ambassade et le consulat de France à Bamako avaient fermé leurs portes au public ce vendredi matin. Cette situation relance à nouveau, la crise de tension qui persiste entre Bamako et Paris.