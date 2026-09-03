Mali : L’ex-colonel Alpha Yaya Sangaré condamné à vingt ans de prison ferme pour atteinte à la sûreté de l’État

L’ex-colonel de la gendarmerie malienne Alpha Yaya Sangaré a été condamné, le jeudi 3 septembre 2026, à 20 ans de prison ferme par la chambre criminelle du Pôle judiciaire spécialisé contre la cybercriminalité de Bamako. Ce verdict particulièrement lourd met un terme à une procédure judiciaire hautement sensible ayant ciblé l’ancien haut gradé.

L’ancien officier échappe de peu au châtiment suprême qui planait sur la fin des débats. Lors des réquisitions, le parquet avait initialement réclamé l’application de la peine de mort sous la qualification de « trahison ». Les magistrats ont toutefois choisi d’écarter cette incrimination pour retenir définitivement celle d’« atteinte à la sûreté extérieure de l’État ».

Cette décision judiciaire découle directement de la publication de son ouvrage d’analyse intitulé « Mali : le défi du terrorisme en Afrique ». L’essai avait été publiquement présenté à la fin du mois de février 2024, déclenchant une vive controverse politique et sécuritaire qui avait rapidement conduit à l’arrestation de l’officier par les services de sécurité le 2 mars 2024.

Dans cet ouvrage, Alpha Yaya Sangaré s’appuyait explicitement sur les conclusions de rapports documentés d’organisations non gouvernementales, en particulier l’ONG Human Rights Watch. Le texte mettait en lumière des accusations d’exactions formulées contre les forces armées maliennes dans le cadre des opérations antiterroristes, tout en fustigeant l’inaction et l’absence totale d’enquêtes de la part du commandement militaire.

Une radiation actée par décret présidentiel

Cette condamnation à deux décennies de réclusion concrétise la chute d’un cadre expérimenté de l’appareil sécuritaire malien. En amont de ce jugement rendu par la juridiction spéciale, l’officier supérieur avait déjà été officiellement radié des effectifs des Forces armées et de sécurité du pays, en vertu d’un décret présidentiel signé en décembre 2025.