Mali: le Premier ministre malien Choguel Maïga en visite au Qatar

Le Premier ministre malien, Choguel Kokalla Maïga est arrivé jeudi, à Doha, au Qatar, pour participer au 20 ème Forum de Doha sur le thème « Transformer pour une nouvelle ère ».

Invité par Cheick Khaled Bin Khalifa Abdel Aziz Al Thani, Président du Conseil des ministres, Ministre de le intérieur de l État du Qatar, le chef du gouvernement malien, Choguel Kokalla Maïga, prendra part au 20 ème Forum de Doha sur le thème « Transformer pour une nouvelle ère ».

J’ai l’espoir que les échanges que nous aurons avec les autorités Qataris seront fructueux et permettront à nos deux États de renforcer les relations de coopération dans plusieurs domaines. C’est en substance la déclaration faite par le Premier ministre malien à l’aéroport international de Doha.

Le Mali et le Qatar entretiennent d’excellentes relations diplomatiques. En février, Abdullah Diop, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de la République du Mali, a échangé avec es autorités qataries qui ont offert la possibilité d’une aide humanitaire et un soutien aux projets de développement du Mali pour l’éducation, la santé et l’économie.

Depuis de nombreuses années, les relations financières du Qatar sont étroites et solides. Un accord a été signé pour la création d’un hôpital avec le soutien du Qatar, ainsi que la coopération dans le domaine de la défense pour lutter contre le terrorisme et étudier d’autres projets dans les domaines de l’investissement et de la main-d’œuvre pour le futur. Plusieurs projets sont également à l’étude entre les deux pays pour le développement l’agriculture avec le Qatar Fund for Development et des institutions de développement qataries.