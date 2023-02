Mali: le médiateur de la CEDEAO Goodluck Jonathan de retour à Bamako

En tête d’une délégation ouest-africaine, le médiateur de la CEDEAO, Goodluck Jonathan, est arrivé à Bamako, lundi, et discute des avancées de la transition avec les autorités locales.

« De retour à Bamako, avec l’équipe de médiation pour engager le gouvernement et le peuple de la République du Mali alors qu’ils continuent de progresser dans le programme de transition vers la restauration du régime démocratique dans le pays », a déclaré l’émissaire de la CEDEAO Goodluck Jonathan, le lundi 20 février 2023.

L’ancien président du Nigéria, a par ailleurs, remercié le président de la transition malienne, le colonel Assimi Goita, les autres membres du gouvernement malien et les membres du comité local de suivi pour l’accueil chaleureux et les engagements enrichissants habituels.

De sources locales, Goodluck Jonathan a été reçu par le chef de la diplomatie malienne lundi. « Abdoulaye Diop a reçu, le lundi, en séance de travail, Dr Goodluck Jonathan, Médiateur de la CEDEAO, en présence des membres du Comité local de suivi de la transition, pour échanger sur les avancées politiques du processus de Transition au Mali », a tweeté le ministère des affaires du Mali.

Lors de son dernier sommet en date, la CEDEAO a pris note du contenu du rapport sur le processus de transition et de la mise en place d’un

mécanisme conjoint de suivi et d’évaluation du chronogramme de transition comprenant le gouvernement, la CEDEAO, l’UA, l’ONU, le Médiateur de la

CEDEAO, un Comité de pilotage, et un Comité technique. L’organisation ouest-africaine a aussi donné instruction au Président de la Commission de continuer à soutenir un processus inclusif de transition au Mali et de tenir les Chefs d’État informés.