Mali: le gouvernement réagit à la mort de l’ancien ministre Boubèye Maïga

Le gouvernement malien a salué mardi, la mémoire de l’ancien ministre Boubèye Maïga décédé des suites d’une longue maladie, le lundi 21 mars 2022. Le défunt était un grand serviteur de l’Etat, très engagé pour l’avènement de la démocratie, selon l’Etat malien.

« Le gouvernement de la république du Mali et le peuple malien saluent la mémoire du grand serviteur de l’Etat, son engagement pour l’avènement de la démocratie (…) », indique le communiqué publié par les autorités maliennes, quelques heures après le décès de l’ancien ministre.

Agé de 68 ans, Soumeylou Boubeye Maiga est décédé à Bamako, le lundi 21 mas 2022. Des médecins et plusieurs voix y compris des chefs d’Etat de la sous-région avaient demandé son évacuation à l’extérieur. Mais la junte malienne est restée inflexible. Jusqu’à sa mort ce lundi, Soumeylou Boubeye Maiga était détenu par la justice malienne dans l’affaire de l’achat d’équipements militaires et de l’avion présidentiel.

Né le 8 juin 1954 à Gao au nord du Mali, Soumeylou Boubèye Maïga, est un homme d’Etat malien ayant servi le Mali comme chef des services de renseignements, ministre des Affaires étrangères, ministre de la Défense et des anciens combattants, secrétaire général de la présidence du Mali et enfin Premier ministre du 30 décembre 2017 au 23 avril 2019.

Surnommé Bonbero, Soumeylou Boubèye Maïga a fait des études de journalisme au Centre d’Etudes des sciences et techniques de l’information (CESTI) de l’Université Cheick Anta Diop à Dakar au Sénégal ainsi qu’en France, où il a obtenu un diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) de diplomatie et administration des organisations internationales en 1987 à l’Université de Paris-Sud et un diplôme de relations économiques internationales à l’Institut d’administration de Paris.