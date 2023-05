Mali: le gouvernement d’Assimi Goïta officialise la date du référendum constitutionnel

- Publicité-

Initialement prévu pour le 19 mars, le référendum constitutionnel aura finalement lieu le 18 juin prochain selon le calendrier électoral annoncé par les autorités maliennes.

D’après une information rapportée par le journaliste franco-béninois Serge Daniel, le référendum constitutionnel initialement reporte sine die aura finalement lieu le 18 juin prochain. Les militaires voteront le dimanche 11 juin par anticipation et le campagne électorale sera ouverte le 02 juin, selon le correspondant de Radio France internationale et de l’Agence France-Presse au Mali.

Le référendum sur le nouveau projet de Constitution est le premier des nombreux rendez-vous aux urnes prévus par les autorités. Le projet renforce notablement le pouvoir du président. Dans la nouvelle Constitution, c’est le président qui « détermine la politique de la nation », et non plus le gouvernement.

- Publicité-

Le projet de Constitution affirme que le Mali est une « République indépendante, souveraine, unitaire, indivisible, démocratique, laïque et sociale », alors que des imams contestent le principe de laïcité et ont appelé les fidèles à s’y opposer. Le projet proclame tout coup d’État « crime imprescriptible ». Mais les putschistes de 2020, qui ont récidivé en 2021 pour consolider leur emprise, seraient à l’abri puisque les faits antérieurs à la promulgation de la Constitution seraient couverts par des lois d’amnistie.