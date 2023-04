Mali: l’armée renforce son arsenal militaire avec de nouveaux équipements

- Publicité-

La République populaire de Chine et un particulier malien ont livré un important lot d’équipements militaires à l’armée malienne. Composé de véhicules blindés, d’armes individuelles et collectives, ainsi que de camions logistiques et ambulances médicalisées, ces équipements permettront à l’armée malienne de renforcer sa capacité militaire dans sa lutte contre le terrorisme.

Le jeudi dernier, l’armée malienne a reçu un important lot d’équipements militaires destinés à renforcer sa capacité opérationnelle. Ces équipements ont été livrés par la République populaire de Chine et par un citoyen malien désirant garder l’anonymat. Le lot comprenait des véhicules blindés tout terrain, des camions logistiques (citerne à eau, citerne à carburant, camions d’allègement), des ambulances médicalisées ainsi que des armes individuelles et collectives.

Selon le ministre de la Défense et des anciens combattants, ces équipements sont dotés de technologies de pointe et ont été acquis auprès de partenaires historiques du Mali, dont la fiabilité et la sincérité sont reconnues. Le ministre a également salué la présence du chargé d’affaires de l’ambassade de la République populaire de Chine, qui a offert une assistance technique et une formation de qualité pour accélérer la montée en puissance et l’autonomisation des Forces Armées Maliennes (FAMa).

Le Mali, tout comme certains pays de la bande sahélo-saharienne, est fortement touché par le terrorisme, la criminalité organisée, l’insécurité et le banditisme depuis plus d’une décennie. Cependant, ces nouveaux équipements exclusivement acquis sur le budget national permettront à l’armée malienne de renforcer sa capacité militaire pour faire face à ces défis.

La diversification des partenaires dans la lutte contre le terrorisme a été une décision stratégique du Gouvernement de la Transition du Mali, suite au retrait des Forces françaises en 2022. En choisissant la Russie, la Türkiye et la République populaire de Chine comme partenaires, le Mali a acquis plusieurs équipements militaires pour renforcer sa capacité opérationnelle.