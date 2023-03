Mali: l’armée essuie une attaque terroriste à Acharane

Des terroristes ont mené une attaque tôt mercredi matin, sur la position des Forces Armées Maliennes (FAMa) à Acharane. L’incident a eu lieu à 8 heures et aucun soldat n’a été tué ou blessé. Les FAMa ont immédiatement réagi et ont maîtrisé la situation.

Les FAMa étaient en train d’effectuer leur routine de surveillance à Acharane, une localité située dans la région de Tombouctou, lorsque les terroristes ont lancé des tirs indirects sur leur position. Les soldats ont rapidement répliqué, forçant les assaillants à fuir. Les FAMa ont renforcé leur sécurité dans la zone et ont lancé des opérations de recherche pour traquer les terroristes.

« Aucune perte en vie humaine et la situation est sous contrôle », a déclaré les l’armée malienne. Mais des sources locales avancent un bilan de 02 morts et 06 autres personnes blessées, dont deux graves.

Cette attaque est la dernière en date d’une série d’attaques terroristes qui ont visé les Forces Armées Maliennes ces derniers mois. Les terroristes ont intensifié leurs attaques dans la région de Tombouctou, visant principalement les positions des FAMa. Les soldats maliens sont en première ligne de la lutte contre le terrorisme dans le pays, qui a connu une insécurité grandissante ces dernières années.

Les Forces Armées Maliennes restent déterminées à faire face à la menace terroriste qui pèse sur le pays. Malgré les attaques répétées, les soldats maliens continuent à patrouiller et à sécuriser les zones les plus exposées. Les autorités maliennes ont récemment lancé une nouvelle stratégie de lutte contre le terrorisme, qui prévoit notamment le renforcement des capacités des FAMa et la collaboration avec les pays voisins. Les attaques comme celle du mercredi montrent que la lutte contre le terrorisme est loin d’être terminée, mais les FAMa restent engagées à protéger la population malienne et à assurer la sécurité du pays.