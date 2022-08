Mali: l’Allemagne annonce la reprise des rotations de ses troupes

L’Allemagne a annoncé jeudi 18 août 2022, la reprise des rotations de ses troupes au Mali, après une courte période de suspension due à une mécompréhension entre Bamako et Berlin.

« Aujourd’hui à 14h06, des soldats en mission pour la Bundeswehr ont atterri à Bamako au Mali. La condition est ainsi remplie pour le remplacement du personnel » de la mission Minusma qui attendait de rentrer en Allemagne, a indiqué la Bundeswehr (armée nationale de la République fédérale d’Allemagne) sur son compte Twitter, le jeudi 18 août 2022.

L’Allemagne avait annoncé vendredi 12 août, suspendre, « jusqu’à nouvel ordre » la majeure partie de ses opérations militaires au Mali dans le cadre de la mission de l’ONU (Minusma). Dans sa déclaration, Berlin a dénoncé un nouveau refus de survol du pays par le gouvernement de transition. Par contre, Bamako a affirmé que « l’Allemagne est plutôt invitée à se conformer au nouveau mécanisme d’approbation des rotations des contingents militaires et policiers au sein de la Minusma ».

L’Allemagne avait décidé de proroger d’un an le mandat de ses troupes militaires au Mali, suite au retrait de la France. Ses hommes devraient passer de 1.100 à 1.400 soldats. La France dont les derniers soldats ont quitté le Mali dans la journée du lundi 15 août 2022, entretient des relations très compliquées et critiquées avec Bamako qui l’accuse de fournir armes et renseignements aux groupes terroristes.