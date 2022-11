Mali: la vidéo d’un homme marchant sur le Coran suscite une vive polémique

Au Mali, une vidéo montrant un homme en train de marcher sur le Coran, pendant qu’il lançait des injures et des propos désobligeants contre la communauté musulmane, est apparue sur les réseaux sociaux.

C’est la nouvelle affaire qui fait le chou gras des réseaux sociaux au Mali. Un homme dont l’identité reste encore inconnue pour l’heure s’en est ouvertement pris aux musulmans. Dans la vidéo devenue virale sur la toile, l’homme qui s’exprimait en bambara, l’une des langues nationales du Mali, a revendiqué être adepte du kémitisme, « la croyance des ancêtres ».

Très remonté, l’homme en question a d’abord jeté la pierre à la doctrine de l’islam avant de marcher sur le livre sacré des musulmans. Répandue telle une trainée de poudre sur la toile, la vidéo a suscité une vague d’indignation.

Au milieu de cet emballement, le ministère des Affaires religieuses a finalement réagi à propos de cet acte qualifié de blasphématoire. Dans un communiqué rendu public, le ministre Mahamadou Koné a dénoncé des « propos et actes blasphématoires de la part d’un individu mal intentionné à l’encontre de l’islam, religion de la majorité des Maliens », ajoutant que l’incident pouvait « porter atteinte à l’ordre public ».

Lundi 1er novembre, le procureur général près de la Cour d’Appel de Bamako dans un autre communiqué a annoncé qu’une enquête a été ouverte afin de mettre la main sur l’auteur de cette vidéo.

« Une vidéo présentant un individu avec des propos désobligeants et se livrant à des agissements injurieux contre le Coran, le Prophète Mohamed ( Paix et salut sur lui ) et l’islam, circule sur les réseaux sociaux. Ces propos et agissements sont consécutifs des manifestations contraire à la liberté de conscience et du culte susceptible de dresser les citoyens, les uns contre les autres », peut-on lire sur le communiqué.