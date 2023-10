Mali : la Minusma quitte Kidal dans un contexte de crainte d’affrontement

- Publicité-

La mission de paix de l’ONU au Mali, a quitté mardi son camp de Kidal, au nord du pays. La rébellion, comme l’armée régulière, espère désormais prendre le contrôle de la ville.

La Minusma, la mission de l’ONU au Mali, a quitté mardi 31 octobre son camp de Kidal, ville stratégique et enjeu majeur de la bataille entre l’État central et les groupes armés séparatistes qui ont repris les armes contre lui, ont indiqué plusieurs sources au sein de la mission. « Nous avons pris le départ de Kidal ce (mardi) matin », a indiqué un responsable de la mission sur place, précisant que l’évacuation se faisait par la route.

« Le convoi terrestre est en route pour Gao », grande ville du nord située à environ 350 km, a fait savoir un officier de la Minusma sous le couvert de l’anonymat. Le convoi comporte plus de 100 véhicules, a-t-il précisé. L’évacuation du camp pourrait être achevée dans la journée, selon des sources au sein de la mission onusienne.

L’armée malienne dénonce

Dans un communiqué ce même mardi 31 octobre, le gouvernement malien a déclaré constater « une fois de plus et avec beaucoup de regret que ce retrait n’a point fait l’objet de rétrocession de cette base aux FAMa comme stipulé dans le calendrier d’occupation des emprises Minusma par les FAMa ». Cette situation de départ précipité, selon ce communiqué, met en péril le processus entamé et menace la sécurité et la stabilité de la région de Kidal.

La mission de l’ONU, composée de 15 000 soldats et policiers et dont plus de 180 membres ont été tués, doit quitter le Mali d’cici au 31 décembre. En raison de la demande formulée par les autorités maliennes après des mois de dégradation des relations avec la Minusma. Les soldats de l’ONU ont été déployés au Mali depuis 2013 pour lutter contre le djihadisme.