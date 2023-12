Mali: la Minusma quitte définitivement Tombouctou plus tôt que prévu

- Publicité-

La MINUSMA a annoncé jeudi, la fermeture de son site à Tombouctou pour des raisons sécuritaires. Selon le communiqué de la force onusienne, le camp de Tombouctou a été transféré, en parfait état de fonctionnement, au gouvernement de transition du Mali.

Après la fermeture officielle de ses camps sur le territoire malien, la mission de l’ONU au Mali (Minusma) avait trois sites qui devaient rester fonctionnels pendant 18 mois à compter du 1er janvier 2024. Cela pour « la liquidation » de la mission. Mais pour des raisons liées aux problèmes de sécurité, l’un de ces trois sites, celui de Tombouctou, dans le Nord, a fermé jeudi 28 décembre.

« La Mission de maintien de la paix des Nations Unies au Mali (MINUSMA) a aujourd’hui mis fin à sa présence dans la région de Tombouctou, après le départ des derniers éléments de son personnel par convoi aérien et terrestre« , a annoncé un communiqué de la MINUSMA.

Lors d’une cérémonie présidée par Bakoun Kanté, le gouverneur de Tombouctou, et Anton Antchev, le directeur de l’équipe de coordination de la liquidation de la MINUSMA, le camp de Tombouctou a été transféré, « en parfait état de fonctionnement », au gouvernement de transition du Mali.

- Publicité-

Près de 1 867 militaires et 173 policiers retirés de Tombouctou

Depuis juillet, la MINUSMA a retiré près de 1 867 militaires et 173 policiers, ainsi que 226 personnels civils de Tombouctou, conformément à la résolution 2690 (2023) du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le matériel appartenant aux pays contributeurs de troupes et de police, ainsi que celui des Nations Unies, ont été liquidés en pleine conformité avec les règles et règlements financiers des Nations Unies.

« Alors que les Nations Unies accordent généralement environ 18 mois pour la liquidation d’une mission multidimensionnelle, l’entité de liquidation de la MINUSMA s’efforcera de raccourcir ce délai », précisé la MINUSMA dans son communiqué.

Appuyer le processus politique au Mali

La Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) a été créée par la résolution 2100 du Conseil de sécurité, du 25 avril 2013, pour appuyer le processus politique dans ce pays et effectuer un certain nombre de tâches d’ordre sécuritaire. Le Conseil de sécurité a demandé à la MINUSMA d’aider les autorités de transition maliennes à stabiliser le pays et à appliquer la feuille de route pour la transition.

- Publicité-

Par l’adoption de la résolution 2164 du 25 juin 2014, le Conseil a décidé d’axer le mandat de la MINUSMA sur des tâches prioritaires telles que la sécurité, stabilisation et protection des civils, l’appui au dialogue politique national et à la réconciliation nationale, ainsi qu’à l’appui au rétablissement de l’autorité de l’État dans tout le pays, à la reconstruction du secteur de la sécurité malien, à la promotion et la protection des droits de l’homme, et à l’aide humanitaire.