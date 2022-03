Mali: la MINUSMA « importante, bien que pas utile dans tous les domaines »

Une délégation américaine, conduite par la Sous-Secrétaire d’Etat aux Organisations Internationales, Michele Sison et l’ambassadeur des États-Unis au Mali, Dennis B. Hankins ont été reçus, le jeudi 17 mars 2022, par le ministre malien de la Défense et des Anciens Combattants, le Colonel Sadio Camara. L’objectif de la rencontre est de faire une appréciation de la MINUSMA en fin de mandat au Mali, avant la décision du Conseil de Sécurité des Nations Unies.

Top Tendance du Jour

Sorry. No data so far.