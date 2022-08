Mali: la MINUSMA annonce la reprise de ses opérations de rotation

La Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA), a annoncé samedi, la reprise des opérations de rotation de ses contingents suspendues par le gouvernement malien depuis quelques jours.

Les autorités maliennes ont mis fin à la mesure de suspension des rotations des contingents de la Mission Multidimensionnelle Intégrée des Nations Unies pour la Stabilisation au Mali, a annoncé la MINUSMA, le samedi 13 août 2022.

« Pour mieux gérer les mouvements des contingents et des éléments nationaux de soutien, de nouvelles procédures ont été convenues entre le Gouvernement de la Transition et la MINUSMA lors de la réunion de la MINUSMA et du Gouvernement au niveau ministériel, le 1er aout courant », renseigne le communiqué de la MINUSMA.

D’après le communiqué, « les autorités maliennes ont très rapidement approuvé les requêtes de vols transmises par note verbale, et il est prévu que les rotations recommencent dès ce lundi, comme cela a été prévu par la MINUSMA ».

Pour rappel, le Mali avait décidé mi-juillet, de suspendre toutes les rotations de contingents militaires et policiers de la MINUSMA, y compris celles déjà programmées ou annoncées, et ce, pour des raisons de sécurité nationale. Cette décision des autorités de Bamako a été prise, des suites de l’arrestation des 49 militaires ivoiriens accusés d’être des « mercenaires » et qui ont été inculpés puis, écroués.