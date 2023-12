Mali: la MINUSMA annonce la fermeture de son camp à Sévaré

- Publicité-

Après la fermeture de plusieurs de ses camps, dont celui de Kidal, la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA), a annoncé ce samedi, la fermeture de son camp à Sévaré.

La MINUSMA a fermé ce samedi 9 décembre 2023, son camp de Sévaré, dans la région de Mopti, marquant la fin de sa présence dans les régions centrales du Mali. Cette fermeture, qui fait suite à celles des bases d’Ogossagou et de Douentza, également au centre du Mali, s’inscrit dans le cadre de la deuxième phase du retrait de la Mission. Les derniers membres de la Mission, civils et militaires, ont quitté le camp de Sévaré cet après-midi.

Lors de la cérémonie de clôture de Sévaré, le gouverneur de la région de Mopti, Abass Dembele, et le chef par intérim du bureau régional de la MINUSMA, Jens Kristensen, ont signé des documents sur l’état du camp pleinement opérationnel, ainsi que sur le respect des réglementations environnementales de l’ONU et d’autres questions connexes. La réunion s’est déroulée en présence du secrétaire général adjoint à l’appui opérationnel, Atul Khare, et du représentant spécial du secrétaire général de l’ONU au Mali et chef de la MINUSMA, El-Ghassim Wane.

La MINUSMA a joué un rôle crucial dans la stabilisation des régions centrales du Mali. En collaboration avec les structures maliennes compétentes, notamment les équipes régionales d’appui à la réconciliation, et les acteurs de la société civile, elle a facilité la conclusion de plusieurs accords de paix locaux et soutenu de nombreuses activités visant à promouvoir la cohésion sociale, et ce depuis 2019, lorsque le Conseil de sécurité a apporté son soutien à la stabilisation des régions centrales et la deuxième priorité stratégique de la Mission.

D’ici fin décembre 2023, le personnel restant de la MINUSMA quittera le Mali, achevant ainsi le retrait de la Mission tel que mandaté par le Conseil de sécurité à la demande des autorités maliennes. La phase de liquidation débutera à partir du 1er janvier 2024.