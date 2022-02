Mali: la junte militaire expulse l’envoyé spécial de Jeune Afrique

Le média Jeune Afrique a annoncé ce mardi 8 février 2022, l’expulsion de son envoyé spécial du Mali. Le média dit considérer cette décision de la junte malienne comme « injustifiée et contrevenant à la liberté d’informer ».

Arrivé au Mali dans la nuit du 6 février muni d’un visa en règle et sans dissimuler sa profession, le journaliste de Jeune Afrique, Benjamin Roger, n’ira pas au bout de sa mission. Il a été arrêté, interrogé, puis expulsé par les autorités maliennes.

La Direction de Jeune Afrique condamne la décision prise par les autorités maliennes de procéder à l’expulsion de son envoyé spécial, Benjamin Roger, ce 8 février et considère donc cette mesure prise à l’encontre de son collaborateur comme injustifiée et contrevenant à la liberté d’informer, indique le communiqué du média dit panafricain.

Arrivé à Bamako dans la nuit du 6 au 7 février, Benjamin Roger a été interpellé à son hôtel par la police, le lundi 7 février vers 11 heures, et conduit dans les locaux de la Brigade d’investigation judiciaire, où il a été interrogé, puis dans ceux de la Police de l’Air et des Frontières, où son expulsion lui a été signifiée. Benjamin Roger était muni d’un visa d’entrée en règle et n’a pas dissimulé sa profession de journaliste ni le fait qu’il venait l’exercer, en toute impartialité, au Mali, précise le communiqué de Jeune Afrique.