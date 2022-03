Mali: « la junte au pouvoir est prise un peu en otage par la force Wagner», Jean-Yves Le Drian

Le ministre français des affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, a encore une fois évoqué la question du groupe Wagner au Mali et a indiqué que les autorités du pays étaient « otage » du groupe paramilitaire russe.

«Tous les éléments que nous avons, montrent que la présence de Wagner au Mali, ce sont des exactions et la limitation des libertés publiques», a déclaré Jean-Yves Le Drian dans un entretien avec la chaîne française France 24. Selon le chef de la diplomatie française, « c’est un nouvel autoritarisme qui fait que la junte au pouvoir est prise un peu en otage aussi sur ces points-là par la force Wagner».

«Wagner, qui était réputé devoir être une force de libération, c’est une force d’exaction et de prédation», a poursuivi Le Drian, tentant par tous les moyens de vilipender les forces russes présentes au Mali. Le responsable français a, comme à son habitude et à l’image des pays occidentaux, fait ses déclarations sans aucune preuve concrète présentée.

C’est un secret de polichinelle que la France mène tous les efforts possibles pour rester au Mali ou du moins dans le Sahel et y régner en maitre pour des raisons plutôt pas très claires quand on se réfère au résultat de neuf ans de présence militaire dans un pays où l’insécurité liée au terrorisme s’est accrue considérablement.

La déclaration de Le Drian intervient après que RFI et France24 ont été suspendus au Mali pour avoir, selon les autorités, désinformé et relayé de fausses informations. Aussi l’armée malienne a été mise en cause par des rapports, dans une affaire d’exécution sommaire de civils dans la région d’Assongo. Elle n’a pas encore réagi.