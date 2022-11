Mali: la chanteuse Oumou Sangaré fait ses premiers pas dans le cinéma

La célébrité de la musique malienne, Oumou Sangaré fait ses premiers pas dans le cinéma. Elle a en effet joué dans le film africain « Hawa » de Maïmouna Doucouré.

La diva malienne de la musique, Oumou Sangaré vient d’ajouter une nouvelle corde à son arc. En effet, dans une publication sur sa page Facebook, elle a dévoilé sa nouvelle blouse d’actrice. « Je suis très heureuse de vous présenter la bande-annonce du film « HAWA » réalisé par ma sœur Maïmouna Doucouré », a écrit la fille de la chanteuse Aminata Keita.

Elle a poursuivi en ajoutant : « Avant la musique, j’ai fait du théâtre étant plus jeune et c’est un rêve qui se réalise aujourd’hui. Je suis fière et surtout impatiente que vous puissiez voir mon premier long métrage en tant que comédienne. Une belle et riche expérience que j’ai eu la chance de partager avec ma petite princesse Sania HALIFA, la talentueuse Yseult, mais aussi Thomas PESQUET et d’autres invités surprises. Un grand merci à Diby MAGASSA, Bien ou Bien Productions et Amazon Studios », dixit Oumou Sangaré avant de dévoiler que le chef d’œuvre sortira le 9 décembre prochain.

Pour rappel, Oumou Sangaré est née le 2 février 1968 à Bamako, dans la capitale du Mali. Elle entre très tôt en contact avec la chanson. En effet, la fillette pousse la chansonnette en vue d’aider sa famille après l’abandon de son père. A seulement cinq ans, elle remporte le concours de chant des écoles de maternelles de Bamako.

« Depuis la maternelle, je donnais des petits concerts entre enfants. J’ai donné mon tout premier concert à l’âge de cinq ans devant trois mille personnes au Stade omnisport de Bamako. J’étais tellement petite qu’on était obligé de poser une table au milieu de la scène et de me donner le micro là-haut pour que je puisse chanter », se souvient l’auteure-compositrice.

À 20 ans, Oumou Sangaré enregistre son premier album intitulé Wassoulou, qui a connu un succès inédit. Elle a vendu 100 000 cassettes en une semaine. La diva a, à son actif 13 albums, dont le dernier Tumbuktu est sorti en 2022.